Denizlispor, Adana Demirspor'u ağırlıyor

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayıp play off yarışına ortak olan Denizlispor, 18'inci hafta randevusunda yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum hakem üçlüsü yönetecek. TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek karşılaşmanın biletleri kale arkası 10, açık 15, A alt ve A üst kapalı 20, B ve D kapalı tribün ise 25 TL'den satılacak.

Yeşil siyahlı ekipte gribal enfeksiyon geçiren kaptan Ömer Alp'in durumu belirsizliğini korurken, adalesinde ödem tesbit edilen Burak Altıparmak'ın görev verilmesi halinde takımdaki yerini alabileceği kaydedildi. Play off hedefinden sapmamak için puan kaybetmemek zorunda olduklarını söyleyen teknik direktör Ali Tandoğan, "Kazanıp yola devam edeceğiz" dedi. Denizlispor haftaya 25 puanla 8'inci sırada girerken, 10'uncu basamaktaki Adana Demirspor'un 22 puanı bulunuyor. --