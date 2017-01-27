Denizlispor, Adana Demirspor'u ağırlıyor

Yeşil siyahlı ekipte gribal enfeksiyon geçiren kaptan Ömer Alp'in durumu belirsizliğini korurken, adalesinde ödem tesbit edilen Burak Altıparmak'ın görev verilmesi halinde takımdaki yerini alabileceği kaydedildi. Play off hedefinden sapmamak için puan kaybetmemek zorunda olduklarını söyleyen teknik direktör Ali Tandoğan, "Kazanıp yola devam edeceğiz" dedi. Denizlispor haftaya 25 puanla 8'inci sırada girerken, 10'uncu basamaktaki Adana Demirspor'un 22 puanı bulunuyor. --
Yeşil siyahlı ekipte gribal enfeksiyon geçiren kaptan Ömer Alp'in durumu belirsizliğini korurken, adalesinde ödem tesbit edilen Burak Altıparmak'ın görev verilmesi halinde takımdaki yerini alabileceği kaydedildi. Play off hedefinden sapmamak için puan kaybetmemek zorunda olduklarını söyleyen teknik direktör Ali Tandoğan, "Kazanıp yola devam edeceğiz" dedi. Denizlispor haftaya 25 puanla 8'inci sırada girerken, 10'uncu basamaktaki Adana Demirspor'un 22 puanı bulunuyor. --