Denizlispor-Adana Demirspor Notlar

TFF 1'inci Lig'de son haftaların formda takımı Denizlispor'da yönetim, futbolculara Adana Demirspor maçı öncesi para dopingi yaptı. Yönetim maçtan 1 gün önce oyunculara 750 bin TL tutarında maç başı alacaklarını yatırdı.

Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan, grip olan Ömler Alp'in yerine stoperde Tahacan'ı oynattı. Müsabakayı yaklaşık 2500 Denizlili futbolsever izledi. Denizlisporlular açık tribünde Atatürk'ün, kapalı tribünde ise İzmir'de 5 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in posterini açtı. Karşılaşmayı 150 kadar da Adana Demirsporlu taraftar izledi.

