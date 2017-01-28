Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor
Şehircilik Şürası'nda müteahitlere yolsuzluk suçlaması
Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı?
Gençlere 54 milyon lira GENÇDES...

Denizlispor-Adana Demirspor: 1-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, () STAT: Denizli Atatürk HAKEMLER: Emre Malok (xx), Baran Eraslan (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx) DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx)- Alperen (xx), Cenk (xx), Taha Can (x), Kerem Can (xx), Sankoh (xx), Burak (xxx), Kappel (xxx),...

Denizlispor-Adana Demirspor: 1-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Emre Malok (xx), Baran Eraslan (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)
DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx)- Alperen (xx), Cenk (xx), Taha Can (x), Kerem Can (xx), Sankoh (xx), Burak (xxx), Kappel (xxx), Ziya (xx), Anıl (xx) (Dk 64 Barış x), Yasin (x)
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Göksu (xx), Serkan (xxx), Raspopovic (xx), Oğuzhan (xxx), Servan (xx), Mehmet (x) (Dk.59 Grbic xxx), Sercan (xxx), Waldison (xx), Berkay (xx), Pote (xxx)
GOLLER: Dk.49 Kappel (Denizlispor), Dk.71 Grbic (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Mehmet, Göksu, Servan (Adana Demirspor)
TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, evinde Adana Demirspor'la yenişemedi: 1-1. 
Bu skorla Denizlispor puanını 26'ya çıkardı. Adana Demirspor da 23 puana ulaştı.
33'üncü dakikada Denizlispor'un geliştirdiği atakta sol kanattan Keremcan'ın ortasına iyi yükselen Kappel'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti. 
35'inci dakikada Adana Demirspor atağında Berkay'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Pote'nin kafayı vurdu. Kaleci Asil iki hamlede kontrol etti.
44'üncü dakikada Ziya, sol kanattan hareketlenen Yasin Ozan'ın önüne bıraktı. Topla ceza sahasına giren Yasin'in şutu auta gitti.
49'uncu dakikada Denizlispor atağında Burak'ın uzun pasıyla buluşan Kappel, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
67'nci dakikada Kappel'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Yasin Ozan vurdu, kaleci Ertuğrul'dan dönen topta yeniden topla buluşan Yasin Ozan'ın şutu yine Ertuğrul'da kaldı.
69'uncu dakikada konuk ekipten Berkay ceza sahası dışındaki Servan'ın önüne bıraktı, Servan'ın sert şutunda kaleci Asil Kaan kornere çeldi.
71'inci dakikada skor eşitlendi. Sol kanattan Serkan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Grbic topu ağlara gönderdi: 1-1. 
82'nci dakikada Ziya'nın pasıyla buluşan Yasin 18 üzerinden vurdu, top yan direkten döndü.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.