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Denizlispor acele etmiyor

DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak hedefiyle Balıkesirspor'dan Burak Çalık, Altınordu'dan Deniz Vural, Gazişehir'den Muhammed Himmet Ertürk ve Adanaspor'dan Gökhan Süzen'in yanı sıra iç transferde...

Denizlispor acele etmiyor

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak hedefiyle Balıkesirspor'dan Burak Çalık, Altınordu'dan Deniz Vural, Gazişehir'den Muhammed Himmet Ertürk ve Adanaspor'dan Gökhan Süzen'in yanı sıra iç transferde Aissati'yle sözleşme imzalayan Denizlispor, piyasadaki yüksek rakamlar nedeniyle frene bastı. Listesindeki Recep Niyaz, Erhan Kartal, Kappel, John Boye gibi isimleri ikna edemeyen yeşil-siyahlılarda, Bolusporlu golcü Rydell Poepon'un da kulüpten 300 bin Euro garanti ücretin yanı sıra 35 bin Euro menajerlik ücreti ile başarı primi istediği öğrenildi. Başkan Mustafa Üstek, transferde çok büyük ücretler ödemeyeceklerini, piyasanın biraz düşmesini beklediklerini söyledi.
ATİLLA'DAN ÖNERİ
DENİZLİSPOR Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilecek Denizli milletvekillerine birer maaşlarını kulübe bağışlamayı teklif etti. Atilla, parti ayrımı yapmaksızın kulübün yanında olan tüm milletvekillerine teşekkür edeceklerini söyledi. 

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