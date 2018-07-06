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Denizlispor'a yıllar sonra yabancı kaleci

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () Spor Toto 1. Lig'de transfer harekatını sürdüren Denizlispor, dün prensip anlaşmasına vardığı Gazişehir Gaziantep'ten kaleci Adam Stachowiak'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son 3 sezondur Gazişehir Gaziantep...

Denizlispor'a yıllar sonra yabancı kaleci

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1. Lig'de transfer harekatını sürdüren Denizlispor, dün prensip anlaşmasına vardığı Gazişehir Gaziantep'ten kaleci Adam Stachowiak'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son 3 sezondur Gazişehir Gaziantep formasını giyen 32 yaşında, 1.90 boyundaki Polonyalı kaleci, daha önce GKS Belchatow, Botev Plovdiv takımlarında oynadı. 
Geçen sezon Gaziantep temsilcisinde 33 maçta kaleyi koruyan Stachowiak, Denizlispor'un yıllar sonra ilk yabancı file bekçisi oldu. Daha önce Burak Çalık, Muhammed Himmet, Gökhan Süzen, Deniz Vural, Seddar Karaman, Mbamba ve Abdülkerim'le sözleşme imzalayan Denizlispor, Stachowiak'la birlikte 8. takviyesini yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, golcüsü Mehmet Akyüz'ün Samsunspor'a transfer olacağı iddiasını ise yalanladı.

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