Denizlispor'a prim morali

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Denizlispor'un yönetimi, futbolculara geçen hafta İzmir'de alınan 4-2'lik Göztepe galibiyetinin toplam 150 bin TL'lik primini dağıtarak pazar günü deplasmanda oynanacak Bandırmaspor maçı öncesi moral dopingi yaptı.

Hollandalı kanat oyuncusu Kappel'e de 30 bin Euro tutarındaki transfer taksidini de ödeyen öhnetim, Bandırma'dan 3 puanla döneceklerini söyledi. Bu deplasmanın giderlerini Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın üstlendiği açıklandı.

Öte yandan Perovic'in Manisaspor'a transfer haberlerini yalanlayan teknik sorumlu Ali Tandoğan, "Elimizde forvet oyuncusu olarak Yasin ve Perovic var. Yasin'in sakatlanması ya da cezalı duruma düşmesi halinde ben çıkıp oynayamayacağıma göre, Perovic'i vermemiz mümkün olamaz" dedi.

Ali Tandoğan, yönetimin transfer yasağını kaldırmak için çabaladığını, yasağın kalkması durumunda kadroya 4-5 oyuncu takviyesi planladıkları da sözlerine ekledi.

GENKOV: "107 BİN EURO ALACAĞIM VAR"

Denizlispor'da eski futbolcuların alacaklarından kaynaklanan sorunların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak geçen sezon yeşil siyahlı ekipte forma giyen Bulgar forvet Tzvetan Genkov da alacakları için Denizlispor'un kapısını çaldı. Yöneticiler, kulübün Genkov'a 77 bin Euro borcu bulunduğunu düşünürken, Bulgar futbolcu diğer hak edişlerle birlikte 107 bin Euro alacağı olduğunu iddia etti. Genkov'un alacağını ödemek için kaynak arayan yönetimin, Abalıoğlu Grubu'ndan gelecek forma reklamı geliri ile bu dosyayı kapatabileceği öğrenildi.