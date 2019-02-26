Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

Denizlispor'a lig yeni başlıyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi evinde Osmanlıspor karşısında dramatik bir şekilde son bulurken, liderlik koltuğunu da rakibine kaptıran Abalı Denizlispor, bu haftadan itibaren lige yeniden start...

Denizlispor'a lig yeni başlıyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi evinde Osmanlıspor karşısında dramatik bir şekilde son bulurken, liderlik koltuğunu da rakibine kaptıran Abalı Denizlispor, bu haftadan itibaren lige yeniden start verecek. Rakibiyle zirvede puan farkını açma şansını kullanamayıp koltuktan averajla inen yeşil-siyahlılar, Osmanlıspor'u unutup deplasmandaki Tetiş Yapı Elazığspor maçına odaklandı. Takımıyla çıktığı 15. maçta ilk kez sahadan boynu bükük ayrılan, haftanın ilk çalışması öncesi futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Yücel İldiz, "Tek maçı kazanan değil, sezonu kazanan şampiyon olur" dedi.
İldiz, "Osmanlıspor maçını bırakıp tamamen Elazığspor'a konsantre olmalıyız. Kalan haftaları maç maç ele alacağız. Mutlu sona haftayı değil sezonu zirvede bitiren takım ulaşacak" diye konuştu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de şampiyonluk için takım olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek, "Osmanlıspor maçında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak önümüze bakmamız gerekiyor. Biz iyi ve karakterli bir takımız. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla birlikte yeni bir çıkış ivmesi yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328