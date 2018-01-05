Denizlispor'a iki müjde

TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor'un ara transferde dün kesin olarak anlaştığı Nijeryalı golcü Patrick Friday Eze, bugün Antalya kampına katılacak.

Yeşil-siyahlıların, Osmanlısporlu futbolcu Hasan Kılıç transferinde de sona geldiği öğrenildi. Atiker Konyasopr'dan kiralanan 25 yaşındaki Eze, bu sezon 7 lig, 2, kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı.

Denizlispor, uzun süredir peşinde olduğu Osmanlısporlu Hasan Kılıç ile prensipte anlaştı. Yönetimin futbolcu ile her konuda anlaştığı, kulübü ile küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Hasan, ilk yarıda 4 maçta oynadı. Denizlispor futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde Antalya kampına katılması bekleniyor.