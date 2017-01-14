Denizlispor'a forma piyangosu

Yeşil siyahlı yöneticilerin ödeme planı konusunda daha önce pürüzler yaşadığı firmayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ın ikna ettiği belirtildi.
Denizlispor forma reklamı için Abalıoğlu'ndan 1.5 yıl için 3 milyon lira alacak.
Anlaşmanın sağlandığını açıklayan Basın Sözcüsü Taner Atilla, "Kulübümüze ödeme 1 hafta içinde gerçekleştirilecek. Denizlispor buradan ciddi bir gelir elde edecek. Para hesabımıza yatar yatmaz futbolcuların alacaklarını ödeyeceğiz" diye konuştu.