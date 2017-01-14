Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

Denizlispor'a forma piyangosu

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Denizlispor, forma reklamı için Abalıoğlu Şirketler Grubu'nun markası olan Lezita'ya 1,5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Yeşil...

Denizlispor'a forma piyangosu
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Denizlispor, forma reklamı için Abalıoğlu Şirketler Grubu'nun markası olan Lezita'ya 1,5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.
Yeşil siyahlı yöneticilerin ödeme planı konusunda daha önce pürüzler yaşadığı firmayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ın ikna ettiği belirtildi.
Denizlispor forma reklamı için Abalıoğlu'ndan 1.5 yıl için 3 milyon lira alacak.
Anlaşmanın sağlandığını açıklayan Basın Sözcüsü Taner Atilla, "Kulübümüze ödeme 1 hafta içinde gerçekleştirilecek. Denizlispor buradan ciddi bir gelir elde edecek. Para hesabımıza yatar yatmaz futbolcuların alacaklarını ödeyeceğiz" diye konuştu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55