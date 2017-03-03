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Denizlispor'a FIFA'dan yeni tehlike

ESKİ yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden başı sürekli FIFA kanalında derde giren 1'inci Ligi takımı Denizlispor, bu kez de Anmar Almubaraki'nin alacakları nedeniyle sıkıntıya düştü. Kulüpte geçen sezon yarım devre...

Denizlispor'a FIFA'dan yeni tehlike
ESKİ yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden başı sürekli FIFA kanalında derde giren 1'inci Ligi takımı Denizlispor, bu kez de Anmar Almubaraki'nin alacakları nedeniyle sıkıntıya düştü.
Kulüpte geçen sezon yarım devre forma giyerek ardından açtığı davada 260 bin euro haksız fesih tazminatı almaya hak kazanan Almubaraki, kendisine ödeme yapılmayınca konuyu FIFA Disiplin Komitesi'ne taşıdı. FIFA Disiplin Komitesi'nin kulübe puan silme cezası veya yeniden transfer yasağı verme ihtimali bulunduğu bildirildi. Denizlispor yönetimi Almubaraki'den alacağını taksitlendirmesini istemiş, ancak futbolcu her ay 60 bin euro ödenmesini talep edince anlaşma sağlanamamıştı.
Ligde pazar günü evinde Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdüren yeşil siyahlı ekibin teknik sorumlusu Ali Tandoğan, 5 haftalık galibiyet hasretine son vermeleri gerektiğini söylerken şöyle konuştu:
"Samsunspor maçını kazanırsak alt tarafla bağımızı koparmış olacağız. Psikolojik olarak da rahatlayacağız. Evimizde oynayacağız Samsun ve ardından Boluspor maçlarında alacağımız sonuçlar sezon sonu hedefimiz açısından da önemli bir gösterge olacak."
Öte yandan Denizlispor'un Hollandalı kanat oyuncusu Kappel'in saçlarını sarıya boyatması takım arkadaşları arasında ilgi çekti. Denizlispor'da sakatlığı süren Sankoh'un bu hafta da oynayamayacağı açıklandı.
YÖNETİMDEN BÜYÜK MORAL
Denizlispor yönetimi, 1.8 milyon TL peşinat ve maç başı hak ediş alacağı bulunan mevcut kadrodaki oyunculara 1 milyon TL ödeme yaparak moral aşıladı. Bu paranın 500 bin TL'lik kısmını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın verdiği, geri kalan 500 bin TL'sini de yöneticilerin kendi aralarında topladıkları öğrenildi. 

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