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Denizlispor'a ara ilaç
Süper Lig'de sezonun sürpriz takımı olan ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, milli maç arasının kendilerine iyi geldiğini söyledi. Takıma geç katılan Sackey ve Olcay gibi isimlerin bu süreçte eksiklerini...
SPOR 05.09.2019, 14:27
Süper Lig'de sezonun sürpriz takımı olan ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, milli maç arasının kendilerine iyi geldiğini söyledi. Takıma geç katılan Sackey ve Olcay gibi isimlerin bu süreçte eksiklerini kapatma imkanı bulacağını belirten tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan futbolcularının da iyileşeceğini vurguladı. Denizlispor'da, Antalyaspor deplasmanında sakatlanıp Göztepe maçını kaçıran Mbamba'nın milli arada iyileşmesi bekleniyor.
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