Denizlispor 3 puana yandı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde ilk yarıda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği gerekçesiyle 3 puanı silindiği için play off hattını yakalama fırsatını tepti.

Devreyi 21 puanla 9'uncu sırada bitiren Denizlispor, puanları silinmese 24 puanla Balıkesirspor'la birlikte 6'ncı sırayı paylaşacaktı. Denizlispor, ilk yarıda aldığı 7 galibiyet, 3 beraberlikle Süper Lig'den ilk düştüğü 2010-11 sezonundan sonraki en iyi performansını da sergiledi. Denizlispor, o sezon ilk yarıyı 27 puanla ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı.

Bu yıl genel kurulun geç yapılmasıyla sancılı başladığı ilk yarıda transfer yasağını açmayı başaran Denizlispor, 20 oyuncu transfer etti. Teknik direktör Selahattin Dervent yönetiminde çıktığı ilk 7 maçta inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen yeşil siyahlılar, Sportif Direktör Ali Tandoğan'ın takımı devralmasıyla son maçlarda yükselişe geçti.

Ali Tandoğan yönetiminde 9 maça çıkan Denizlispor, 5 maçı kazandı, 1 beraberlikle 16 puan topladı. Takım, 8 deplasmanda 4 galibiyetle dış sahada en başarılı takımlardan oldu. İlk yarıyı hedefleedikleri yerde tamamladıklarını söyleyen Başkan Süleyman Urkay, "Borç yükü içinde, puan silme cezasıyla bu noktada olmak başarı" dedi.

GÜNDEM TRANSFER YASAĞI

Devreye moralli giren Denizlispor'da gözler transfere çevrildi. Geçen sezon kadroda yer alan Bulgar futbolcu Dimov'a olan borç sebebiyle transfer yasağı cezası alan yeşil siyahlılar, bu futbolcuya 60 bin TL ödeme yaparak, FIFA Disiplin Kurulu'na yasağın kalkması için başvuruda bulundu.

FIFA, bir hafta içerisinde yasağın kalkmasıyla ilgili kararını verecek. Başkan Süleyman Urkay, 29 Aralık'ta FIFA ile transfer yasağının kaldırılması için bir görüşme yapacaklarını söyledi. Urkay, forma sponsoru konusunda Vali Ahmet Altıparmak'ın devreye girmesi sonucu Denizlili firma Lezita'yla bir görüşme yapacaklarını aktardı.

Transfer yasağının kaldırılması durumunda 2-3 transfer yapmayı planlayan Denizlispor, forvet ve orta saha bölgelerine takviye yaparak kadroyu güçlendirmek isteyecek. Öncelikli olarak forvet bölgesine takviye yapmak isteyen yeşil siyahlıların Alanyaspor formasını giyen Jonathan Ayite'yle ilgilendiği belirtildi. Denizlispor'un Balıkesirspor'dan ayrılan orta saha Dilaver Güçlü'yü kadroya katmak istediği iddia edildi.

İlk yarıda bekleneni veremeyen Andre Moritz'in durumu, Ali Tandoğan'ın vereceği rapora göre netleşecek. Tandoğan yönetiminde fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı futbolcu, kiloları ve formsuzluğuyla eleştiriliyordu.

Öte yandan Denizlispor, 5 gün izin yapıp 2 Ocak'ta toplanacak.