DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'da antrenmanlar, verilen 3 günlük iznin ardından yeniden başladı. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1 Nisan'da Süper Lig hattındaki Ankaragücü'nü konuk edecek yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ziya, Eze ve Kerem Can'ın o tarihe kadar hazır duruma gelmeleri bekleniyor. Sezonun bitimine 6 hafta kala kurtuluş hattının 1 puan gerisinde olan Denizlispor'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, zorlu Ankaragücü maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.
Denizlispor 3 günlük iznin ardından çalışmalara başladı
DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'da antrenmanlar, verilen 3 günlük iznin ardından yeniden başladı. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1 Nisan'da Süper Lig hattındaki Ankaragücü'nü...
22 Mart 2018 Perşembe 14:22
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