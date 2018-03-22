Denizlispor 3 günlük iznin ardından çalışmalara başladı

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'da antrenmanlar, verilen 3 günlük iznin ardından yeniden başladı. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1 Nisan'da Süper Lig hattındaki Ankaragücü'nü konuk edecek yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ziya, Eze ve Kerem Can'ın o tarihe kadar hazır duruma gelmeleri bekleniyor. Sezonun bitimine 6 hafta kala kurtuluş hattının 1 puan gerisinde olan Denizlispor'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, zorlu Ankaragücü maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.