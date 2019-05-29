Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Denizlispor 150 milyon TL gelir bekliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, () Spor Toto Süper Lig'de 9 sene sonra boy gösterecek Denizlispor'da profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat öncelikli hedeflerinin kulübü borçsuz hale getirmek olduğunu söyledi. Naklen yayın, Futbol Federasyonu, reklam,...

Denizlispor 150 milyon TL gelir bekliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Spor Toto Süper Lig'de 9 sene sonra boy gösterecek Denizlispor'da profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat öncelikli hedeflerinin kulübü borçsuz hale getirmek olduğunu söyledi. Naklen yayın, Futbol Federasyonu, reklam, Spor Toto, sponsorluk, kombine ve forma gelirlerinden 150 milyon TL beklediklerinin altını çizen Fırat, "Yaklaşık 40 milyon TL borç ödemesi yapmamız gerekiyor. Bu parayla önce borcumuzu bitireceğiz. Geriye kalmasını planladığımız 110 milyon TL civarındaki paranın 70 milyonunu transfere ayıracağız. Kalan 40 milyon TL ise prim, deplasman, tadilat ve ekstra giderler için harcanacak. İlk hedefimiz Süper Lig'de borcu bulunmayan kulüplerin arasına girmek ve burada kesinlikle kalıcı olabilmek. Borçsuz bir Denzlispor oluşturacağız" diye konuştu. 
İç ve dış transferde oldukça yoğun mesai harcadıklarını anlatan Ali Fırat, "İç transferde sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncumuz İsmail Aissati'nin menajeriyle bir görüşme yaptık. Ancak şu anda anlaşmadan uzağız. Yine mukavelesi son bulacak sol bekimiz Kerem Can ve kalecimiz Stachkowiak'la da temaslardayız. İki futbolcu konusunda mesafe kat ettik. Mehmet Akyüz'ün ise takımdan ayrılacağına dair ortaya atılan iddiaları anlamış değilim. Mehmet sözleşmeli futbolcumuz ve hiçbir sorun yok" dedi. 
Mevcut takımdaki futbolcularla ilgili sorunları çözdükten sonra takviyeye yoğunlaşacaklarını ifade eden Fırat, "Görüştüğümüz isimler var. Ancak kimseyle anlaşma sağlamadık. Bayramdan sonra hareketleneceğiz" yorumunu yaptı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328