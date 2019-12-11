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Denizlili yüzücüler 4 madalyayla döndü
Denizli Büyükşehir Belediyespor'un yüzücüleri, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nden 4 madalya ile döndü. Ankara'da 1300 sporcunun katıldığı finallerde kurbağalama, serbest ve karışık stilde yarışan Denizli Büyükşehir...
SPOR 11.12.2019, 16:48
Denizli Büyükşehir Belediyespor'un yüzücüleri, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nden 4 madalya ile döndü.
Ankara'da 1300 sporcunun katıldığı finallerde kurbağalama, serbest ve karışık stilde yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Muhammet Erdem gümüş madalya kazandı. Kurbağalama ve serbest dalda yüzen Kağan Kurugöz bronz madalya kazanırken, serbest ve karışık stillerde Yağmur Erkan da bronz madalyayı boynuna taktı. Kurbağalama ve serbest stilde yarışta ise Nisa Yeniay bronz madalyanın sahibi oldu.
Sporcuların Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı kapalı yüzme havuzlarında yetiştiğine dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Büyükşehir geleceğin sporcularını yetiştiriyor" dedi.
Ankara'da 1300 sporcunun katıldığı finallerde kurbağalama, serbest ve karışık stilde yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Muhammet Erdem gümüş madalya kazandı. Kurbağalama ve serbest dalda yüzen Kağan Kurugöz bronz madalya kazanırken, serbest ve karışık stillerde Yağmur Erkan da bronz madalyayı boynuna taktı. Kurbağalama ve serbest stilde yarışta ise Nisa Yeniay bronz madalyanın sahibi oldu.
Sporcuların Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı kapalı yüzme havuzlarında yetiştiğine dikkat çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Büyükşehir geleceğin sporcularını yetiştiriyor" dedi.
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