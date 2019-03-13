Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

Denizlili karateciden altın madalya

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - Denizlili milli karateci Mehmet Batuhan Özdemir, Bosna Hersek'te düzenlenen Tuzla Open Karate Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Bosna Hersek'in bağımsızlığının yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde...

Denizlili karateciden altın madalya

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - Denizlili milli karateci Mehmet Batuhan Özdemir, Bosna Hersek'te düzenlenen Tuzla Open Karate Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Bosna Hersek'in bağımsızlığının yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvaya özel davetle katılan Mehmet Batuhan, ferdi kata dalında altın madalya kazandı. SKPC Mejdan Tuzla Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 9 ülkeden yaklaşık 700 sporcu tatamiye çıkarken, Denizlili karateci Mehmet Batuhan, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşadı. Mehmet Batuhan Özdemir'in uluslararası maç tecrübesini artırdığını söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, elde ettiği başarılı sonuçtan dolayı milli sporcuyu kutladı.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328