Denizlili halterci 3 rekorla Türkiye şampiyonu oldu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - NAİM Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda 96 kiloda podyuma çıkan Denizlili Mehmet Avcıl, koparmada 136 kg, silkmede 180 kg, toplamda 316 kg kaldırarak Türkiye şampiyonu oldu. Avcıl, silkmede iki, toplamda bir olmak üzere üç ayrı kategoride gençler Türkiye rekoru kırdı. Antalya Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada, 96 kg'da podyuma çıkan Denizli Akademi Spor Kulübü sporcusu Mehmet Avcıl, gösterdiği performansla yarışmalara damga vurdu. Beden eğitimi öğretmeni Ferhat Coşkun tarafından beş yıl önce keşfedilen Mehmet Avcıl, halterde başarı basamaklarını hızlı bir şekilde tırmandı. 2000 doğumlu genç sporcu, katıldığı şampiyonalarda yıldız ve genç kategorilerinde üst üste 10'uncu kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Eylül ayından bu yana beş aylık bir çalışma programıyla şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen antrenör Ferhat Coşkun, kendilerine inanan ve destek veren herkese teşekkür etti. 14-21 Mart tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı giymek istediğini söyleyen Avcıl, görev verilmesi halinde madalya ile döneceğinin sözünü verdi.



