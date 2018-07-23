Denizlili atletten büyük başarı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

DENİZLİLİ milli sporcu Alperen Acet, hafta sonu Bulgaristan'da düzenlenen 71. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada 2.24 metre atlayışla altın madalyanın sahibi oldu. Alperen Acet, 40 yıl aradan sonra yüksek atlamada Türkiye'ye Balkan Şampiyonluğu getirdi. Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde 21-22 Temmuz'da düzenlenen 71. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'na 18 ülkeden sporcular katılırken, Türkiye 5 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandı.

Denizlili 20 yaşındaki milli atlet Alperen, elde ettiği dereceyle şampiyonada en son 1978 yılında 2.20 metre atlayan Ekrem Özdamar'dan sonra Türkiye'ye altın madalya getiren isim oldu. Şimdi de gözünü Avrupa Şampiyonası'na çeviren Alperen, 7-12 Ağustos tarihlerinde Berlin'de yapılacak Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedeflediğini söyledi. Başarılı sporcunun antrenörü Cavit Ceylan, "Türkiye ve Balkanlar'ın ardından Avrupa'da da zoru başarmak istiyoruz" dedi.

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