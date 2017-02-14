Denizlili Alperen yüksek atlamada yine uçtu

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()- DENİZLİLİ milli atlet Alperen Acet, hafta sonunda İstanbul'da düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada 2.13'lük derecesiyle yine birincilik kürsüsüne çıkmanın sevincini yaşadığını söyledi.

16 ülkeden 184 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada Türkiye 20 madalya kazanırken, yüksek atlamada adını zirveye yazdıran Alperen, başarılarına bir yenisini eklemiş oldu.

2.18'lik derecesiyle Türkiye rekorunu elinde bulunduran Alperen, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten antrenörü Cavit Ceylan genç atletin başarılarının devam edeceğini ifade etti. Alperen Acet, 23 Şubat'ta Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkacak.

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