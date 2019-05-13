Denizli sabaha kadar şampiyonluğu kutladı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'u evinde 6-0 yenerek bitime 1 hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Abalı Denizlispor'da kutlamalar sabaha kadar sürdü. Tam 9 sene sonra Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlılarda gece boyunca meydan ve caddelerde zafer coşkusu yaşandı. Konyovlar oluşturup tura çıkan taraftarlar kent meydanlarında meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Kentin hemen hemen her noktası bayraklarla süslenirken, büyük kutlamanın İstanbulspor'la deplasmanda oynanacak son maç sonunda gerçekleşeceği bildirildi.

Profesyonel Şube Sorumlusu Ali Fırat, çok zorlu sürecin ardından Süper Lig'e yükseldiklerini söyledi. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Fırat, "Taraftarımız bu şampiyonlukta çok büyük rol oynadı. Ligin son haftasında karşılaşacağımız İstanbulspor maçında kupamızı havaya kaldıracağız. Kupamızı aldıktan sonda Denizli'ye dönüp aynı gün taraftarımızla esas kutlamayı yapacağız. Konserler düzenleyip şölen havasında oyuncularımızla kentimizde üstü açık otobüsle turumuzu atacağız" diye konuştu.

Nereden nereye

SÜPER Lig'e çıkışını bitime 1 hafta kala ilan eden Denizlispor, son 4 yılda kılpayı kümede kalmayı başardı. 2014-2015 sezonunda bu yana kabus görüp son anda lige tutunabilen Denizlispor, bu yıl ise bambaşka bir çehreye bürünüp zirveden hiç kopmadı. Denizlispor 2014-2015 sezonunu küme düşen 16. Manisaspor'la birlikte sezonu 33 puanda tamamlayıp ikili averajla 15. basamakta yer alarak kümede kaldı. Horoz, 2015-2016'da da direkten döndü.

Ege ekibi o sezonu yine 15. sırada bitirdi. 2 puanla 1461 Trabzon'u altına alan Denizlispor büyük korku yaşadı. Ege ekibi 2016-2017'yi ise diğer iki sezona göre biraz daha rahat geçirse de düşme korkusu yaşadı. Sadece 4 puan farkla lige tutunan Denizlispor, geçen sezon yine aynı sıkıntıyı iliklerine kadar hissetti. 34 haftada 38 puan toplayan Denizli, maratonu ateş hatının 2 puan üzerinde 15. sırada tamamladı.



Kasası dolacak

DEVLER arenası Süper Lig'e dönmenin mutluluğunu yaşayan Denizlispor aynı zamanda kasasını da dolduracak. Yaşadığı maddi zorluklar yüzünden daha önce puanları silinen, transfer yasakları alan, zor zamanlar geçirmesine rağmen yarışı bırakmayan Ege ekibi, 100 milyon TL'ye yakın gelirin sahibi olacak. Lige katılım bedeli olarak 35.5 milyon TL'nin üzerinde para kazanacak Denizlispor, sponsor, reklam ve Spor Toto gelirlerinden de ciddi paylar alabilecek. Toplam 40 milyon TL borcu olduğu öğrenilen Denizlispor, Süper Lig'de yayın havuzundan her galibiyet için 2.6 milyon TL, beraberlik için 1.3 milyon TL alacak.