Denizli Off-Road şölenine hazır

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi, 27-28 Nisan tarihlerinde Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2. ayağına ev sahipliği yapacak. Şampiyonada 62 pilot dereceye girmek için yarışacak. Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 2. ayağının tanıtımını yaptı. Göveçlik Mahallesi'ndeki Off-Road pistinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Başkan Doğan, vatandaşları yarışlara davet etti.

Pistlerinin heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yapacağını kaydeden Doğan, "Türkiye'nin en güvenilir ve beğenilen pisti olan Göveçlik parkında yapılacak. Bu yılki yarışlar son 3 yılın en yüksek katılımlı yarışı olacak. Ege'de tek ulusal Off-Road şampiyonasını burada gerçekleştirmekteyiz, bu yüzden gururluyuz. Bütün vatandaşlarımızı heyecan dolu, seyir keyfi yüksek, adrenalin dolu yarışlara bekliyoruz" dedi.

Başkan Doğan ve beraberindekiler, açıklamanın ardından 4x4 araçlara binerek Off-Road pistini gezdi.

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