Denizli'de TBL sevinci

DENİZLİ, ()

TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) yükselmenin sevincini yaşıyor. Ligde normal sezonu A Grubu'nda namağlup lider tamamlayan Merkezefendi, Play-Off'ta Beylikdüzü Basket, Boluspor ve Erzurum BŞB Gençlik engellerini aşıp Fethiye Belediyespor'la birlikte TBL'ye adını yazdırdı. Bu sezon oynadığı 29 maçın 28'ini kazanarak müthiş bir istatistiğe imza atan Denizli temsilcisi, kendisi gibi lige yükselmeyi başaran Fethiye Belediyespor'la 13 Mayıs Pzaartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda final maçına çıkacak.