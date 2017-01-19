Denizli'de saha barışı

TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor ile 3'üncü Lig ekibi Kızılcabölükspor arasındaki saha tartışması mutlu sonla noktalandı.

İkinci yarıdaki maçlarının bir bölümünü Atatürk Stadı ile Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda oynamak isteyen Kızılcabölükspor'un talebini, zemin bozulacağı gerekçesiyle geri çeviren Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, yöneticilerin çabasıyla ikna edildi. Bu gelişme doğrultusunda 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden kırmızı beyazlı ekibin cumartesi günü Beylerbeyi ile Denizli Atatürk Stadı'nda oynayacağı açıklandı.

Öte yandan Kızılcabölükspor'un isteği geri çevrildiği için istifa ettiğini bildiren Denizlispor Tesislerden Sorumlu Asbaşkanı Veli Çıtış'ın kararını geri alması bekleniyor.

