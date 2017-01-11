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Denizli Büyükşehir Belediyespor'un ismi değişti

TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor, kentin 3'üncü Lig'deki temsilcilerinden Denizli Büyükşehir Belediyespor'u resmen bünyesine dahil etti. Denizli Büyükşehir Belediyespor'un bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda kulübün bundan...

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un ismi değişti
TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor, kentin 3'üncü Lig'deki temsilcilerinden Denizli Büyükşehir Belediyespor'u resmen bünyesine dahil etti.
Denizli Büyükşehir Belediyespor'un bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda kulübün bundan böyle Denizlispor'un kontrolünde faaliyet göstermesi kararlaştırıldı ve ismi Denizli Futbol Akademisi olarak değiştirildi. Kurumsal ismi Denizli Futbol Akademi Spor Derneği olacak kulübün başkanlığına, Denizlispor Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Eren getirildi. Eren, Denizlispor'daki görevinden istifa ederken, yönetim kurulu Ali Nalbent, Erkan Kök, Turgut Akyol ve Tuncay Polat'tan oluştu.
Öte yandan hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Denizlispor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçı için geri sayım başladı. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Ali Tandoğan, cuma günü öğleden sonra kampı noktalayıp, Göztepe maçı için uçakla İzmir'e geçeceklerini söyledi. Ligin lideri olan güçlü bir ekiple karşılaşacaklarını belirten Tandoğan, "Gerek fizik, gerekse taktik açıdan eksiklerimizi giderdik. İkinci yarıya zor bir derbi ile başlayacağız. Hedefimiz iyi futbol sergileyip sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak" dedi.

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