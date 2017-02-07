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Denizli Büyükşehir Belediyespor'un 6'ncı teknik direktörü Güvenli

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup takımlarından Denizli Büyükşehir Belediyespor'da İsmet Kamak'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Denizlispor'un teknik heyetinde yer alan Yaşar...

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un 6'ncı teknik direktörü Güvenli

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup takımlarından Denizli Büyükşehir Belediyespor'da İsmet Kamak'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevine Denizlispor'un teknik heyetinde yer alan Yaşar Güvenli getirildi.
Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Yaşar Güvenli'nin yardımcılıklarını Okan Kayhan, Mustafa Ceviz ve Kasım Çağrı Ayca'nın yapacağı açıklandı. Yaşar Güvenli, devre arasında Denizlispor'la pilot takım anlaşması yapan kırmızı beyazlı kulüpte Bülent Demirkanlı, Gökhan Kaynak, Beyhan Çalışkan, Ali Beykoz ve İsmet Kamak'ın ardından bu sezon göreve gelen 6'ıncı teknik sorumlu oldu.

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