Denizli Büyükşehir Belediyespor-Payasspor: 1-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()

STAT: Doğan Seyfi Atlı

HAKEMLER: Öner Fırat (xx), Gökhan Çelik (xx), Çetin Öncel (xx)

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Engin (xx) - Osman (xx), Hakan (xx), Serkan (xxx), Emre (xxx), Atakan (x) (Dk. 46 Alperen xx), Göktuğ (xx), Erhan (xx) (Dk. 75 Yunus x), İsmail (xx), Zekeriya (xx), Emrehan x (Dk. 55 Onur Deniz xx)

PAYASSPOR: Ahmet (xx) - Resul (xx), Yunus (xx) (Dk. 88 Sezer), İzzettin (xx) (Dk. 61 Adlan xx), Hüseyin (xx), Muhammet Ali (xx), Ali (xx), Tevfik (xx), Deniz (xx), Vehbi (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk. 68 Burakcan xx)

GOLLER: Dk. 56 Serkan (Denizli Büyükşehir Belediyespor), Dk. 58 Ali (Payasspor)

SARI KARTLAR: Alperen (Denizli Büyükşehir Belediyespor), Muhammet Ali (Payasspor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Denizli Büyükşehir Belediyespor, evinde Payasspor'la 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 13 haftaya yükselen Denizli Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla üst üste 3'üncü beraberliğini alıp 17 puanla 17'nci sırada kalırken, konuk takım 29 puanla 11'inci basamakta yer buldu.

22. dakikada gelişen Payaspor atağında topla buluşan Ali, kaleci Engin ile karşı karşıya kaldı, müsait durumda topu yandan auta attı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı golsüz sona erdi.

56. dakikada ev sahibi öne geçti. Topla hareketlenen Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Serkan, ceza alanına girmeden yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

58. dakikada skora eşitlik geldi. Denizli Büyükşehir Belediyespor defansının uzaklaştıramadığı topla ceza alanı dışında buluşan İzzettin sağdan ortaladı, Ali kafa ile eşitliği sağladı: 1-1.

85. dakikada Zekeriya uygun durumda sağ çaprazdan kötü vurdu.

87. dakikada kazanılan serbest vuruşu Hakan Akman kullandı, plasesi üstten auta çıktı.

90. dakikada gelişen Denizli Büyükşehir Belediyespor atağında sağdan yapılan ortaya kaleci müdahale etti, topu önünde bulan Onur Deniz uygun durumda topu direğe nişanladı, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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