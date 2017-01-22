Denizli Büyükşehir Belediyespor-Maltepespor: 0-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()STAT: Doğan Seyfi Atlı HAKEMLER: Emre Türkmen (xx), Muammer Uçar (xx), Gökhan Coşar (xx) DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hüseyin (xx)- Emre (x), Osman Keçelioğlu (xx), Yüksel (xx), Alperen (x), Osman Kaya (xx), Şefik (x) (Dk.55 Emincan xx), İsmail (x) (Dk.53 Tarık x), Atakan (x), Burak (x), (Dk.76 Gökhan xx) Onur Deniz (xx) MALTEPESPOR: Emre Aydın (xxx)- Muzaffer (xx), Hasan (xxx), Emrah (x) (Dk.60 Hikmet xx), Hüseyin (xx), Tugay (xx), (Dk.79 Kerim xx), Eren Can (xx) Emre Avcı (xxx), Samet (xx), Savaş (xxx), Hacı Ömer (xx) (Dk.90 Orçun) GOL: Dk.28 Hasan (Maltepespor) SARI KARTLAR: Osman Keçelioğlu, Gökhan (Denizli Büyükşehir Belediyespor), Emrah, Emre Avcı (Maltepespor) SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Denizli Büyükşehir Belediyespor, evinde son sıradaki Maltepespor'a 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.
27'nci dakikada gelişen konuk takım atağında Tugay'ın pasıyla ceza alanına giren Samet sert vurdu, kaleci Hüseyin topu kornere çeldi. 28'inci dakikada Maltepespor öne geçti. Samet'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Hasan kafayla ağları havalandırdı: 0-1. 30'uncu dakikada İsmail'in bıraktığı topu Osman Kaya Maltepespor kalesine gönderdi savunma araya girerek tehlikeyi savuşturdu. 81'inci dakikada Maltepespor'un geliştirdiği atakta topla birlikte ceza sahasına giren Savaş şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 90'ıncı dakikada sol kanattan Alperen ortaladı, Onur Deniz'in kafa vuruşunda kaleci Emre Aydın topu son anda kornere tokatladı.
Maç da Maltepespor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. FOTOĞRAFLI