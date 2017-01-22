Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...

Denizli Büyükşehir Belediyespor-Maltepespor: 0-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () STAT: Doğan Seyfi Atlı HAKEMLER: Emre Türkmen (xx), Muammer Uçar (xx), Gökhan Coşar (xx) DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hüseyin (xx)- Emre (x), Osman Keçelioğlu (xx), Yüksel (xx), Alperen (x), Osman Kaya (xx),...

Denizli Büyükşehir Belediyespor-Maltepespor: 0-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

STAT: Doğan Seyfi Atlı HAKEMLER: Emre Türkmen (xx), Muammer Uçar (xx), Gökhan Coşar (xx) DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hüseyin (xx)- Emre (x), Osman Keçelioğlu (xx), Yüksel (xx), Alperen (x), Osman Kaya (xx), Şefik (x) (Dk.55 Emincan xx), İsmail (x) (Dk.53 Tarık x), Atakan (x), Burak (x), (Dk.76 Gökhan xx) Onur Deniz (xx) MALTEPESPOR: Emre Aydın (xxx)- Muzaffer (xx), Hasan (xxx), Emrah (x) (Dk.60 Hikmet xx), Hüseyin (xx), Tugay (xx), (Dk.79 Kerim xx), Eren Can (xx) Emre Avcı (xxx), Samet (xx), Savaş (xxx), Hacı Ömer (xx) (Dk.90 Orçun) GOL: Dk.28 Hasan (Maltepespor)  SARI KARTLAR: Osman Keçelioğlu, Gökhan (Denizli Büyükşehir Belediyespor), Emrah, Emre Avcı (Maltepespor)  SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Denizli Büyükşehir Belediyespor, evinde son sıradaki Maltepespor'a 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.
27'nci dakikada gelişen konuk takım atağında Tugay'ın pasıyla ceza alanına giren Samet sert vurdu, kaleci Hüseyin topu kornere çeldi.  28'inci dakikada Maltepespor öne geçti. Samet'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Hasan kafayla ağları havalandırdı: 0-1.  30'uncu dakikada İsmail'in bıraktığı topu Osman Kaya Maltepespor kalesine gönderdi savunma araya girerek tehlikeyi savuşturdu.  81'inci dakikada Maltepespor'un geliştirdiği atakta topla birlikte ceza sahasına giren Savaş şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 90'ıncı dakikada sol kanattan Alperen ortaladı, Onur Deniz'in kafa vuruşunda kaleci Emre Aydın topu son anda kornere tokatladı.
Maç da Maltepespor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.    FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55