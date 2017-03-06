Denizli Büyükşehir Belediyespor inanıyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizli Büyükşehir Belediyespor, Payasspor'la evinde 1-1 berabere kalırken, teknik heyet kaçan galibiyete üzüldü.

13 maçtır galibiyet yüzü görmeyen kırmızı beyazlılarda Teknik Direktör Yaşar Güvenli, dört haftadır öne geçmelerine rağmen iki dakika sonra gol yediklerini belirterek, "Galip duruma yükselmemize rağmen skor avantajını koruyamıyoruz. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Ligin boyu kısalıyor. Kalan 9 maçın 5'ini evimizde oynayacağız. Ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Pes etmiş değiliz. Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece mücadelemiz sürecek" diye konuştu.