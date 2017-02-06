Denizli Büyükşehir Belediyespor'da Kamak istifa etti

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Denizli Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör İsmail Kamak, istifa etti.

Sezona Bülent Demirkanlı'yla başlayıp ardından sırasıyla Gökhan Kaynak, Beyhan Çalışkan, Ali Beykoz ve Kamak'ı teknik direktörlük görevine getiren Denizli Büyükşehir Belediyespor, altıncı kez teknik direktörünü arayacak.

Kulüp Başkanı Ufuk Eren, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirterek, "Teknik Direktörümüz İsmet Kamak izin isteyerek istifasını sundu. Biz de kabul ettik. Kısa süre içinde teknik direktörümüzü belirleyip yolumuza devam edeceğiz. Bu takımı ligden düşürmeyeceğiz" diye konuştu. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta yalnız 1 puan alabilen Denizli Büyükşehir Belediyespor'un adını Denizli Futbol Akademisi olarak değiştirme talebi henüz Futbol Federasyonu tarafından onaylanmadı.