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Denizli Büyükşehir Belediyespor'da Kamak dönemi

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, 11 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda Denizlispor'la birleşmeye hazırlanan Denizli Büyükşehir Belediyespor'da Ali Beykoz'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine İsmet Kamak...

Denizli Büyükşehir Belediyespor'da Kamak dönemi
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, 11 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda Denizlispor'la birleşmeye hazırlanan Denizli Büyükşehir Belediyespor'da Ali Beykoz'un ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine İsmet Kamak getirildi. Kamak, ilk devreyi düşme hattında bitiren kırmızı beyazlı ekibin bu sezon beşinci teknik direktörü oldu. 
Son olarak Kardemir Karabükspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmet Kamak'ın yarın Denizli'ye gelerek imza atması bekleniyor. Denizlispor'un pilot takımı olacak Denizli Büyükşehir Belediyespor, sezona Bülent Demirkanlı'yla başlayıp ardından sırasıyla Gökhan Kaynak, Beyhan Çalışkan ve Ali Beykoz'u teknik direktörlük görevine getirmişti.

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