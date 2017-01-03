Denizli Büyükşehir Belediyespor'da Kamak dönemi

Son olarak Kardemir Karabükspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmet Kamak'ın yarın Denizli'ye gelerek imza atması bekleniyor. Denizlispor'un pilot takımı olacak Denizli Büyükşehir Belediyespor, sezona Bülent Demirkanlı'yla başlayıp ardından sırasıyla Gökhan Kaynak, Beyhan Çalışkan ve Ali Beykoz'u teknik direktörlük görevine getirmişti. FOTOĞRAFLI
Son olarak Kardemir Karabükspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmet Kamak'ın yarın Denizli'ye gelerek imza atması bekleniyor. Denizlispor'un pilot takımı olacak Denizli Büyükşehir Belediyespor, sezona Bülent Demirkanlı'yla başlayıp ardından sırasıyla Gökhan Kaynak, Beyhan Çalışkan ve Ali Beykoz'u teknik direktörlük görevine getirmişti. FOTOĞRAFLI