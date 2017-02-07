Denizli Büyükşehir Belediyespor'da istifa: "Takımın önünü açtım"

DENİZLİ, ()- SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta Bergama Belediyespor'a evinde 1-0 mağlup olarak son sıradan kurtulamayan Denizli Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktör İsmet Kamak, takımın önünü açmak için görevinden ayrıldığını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyespor'a Türk futboluna genç isimleri kazandırmak için geldiğini ancak işlerin yolunda gitmediğini dile getiren İsmet Kamak, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapıp Muğlaspor'dan puan almıştık. Ancak sonra bocaladık. Takım şu an krizde. Bu kirizi aşabilmek için görevi bırakma kararı aldım. Denizli Büyükşehir Belediyespor'un ligde kalacağına da inanıyorum."