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Denizli Büyükşehir Belediyespor'da imza günü

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()- DENİZLİ Futbol Akademisi adı altında, Denizlispor'un altyapısı olarak faaliyet gösterecek Denizli Büyükşehir Belediyespor,  Pazar günü Muğlaspor'la oynanacak ikinci yarını ilk maçı öncesi yeni...

Denizli Büyükşehir Belediyespor'da imza günü

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()- DENİZLİ Futbol Akademisi adı altında, Denizlispor'un altyapısı olarak faaliyet gösterecek Denizli Büyükşehir Belediyespor,  Pazar günü Muğlaspor'la oynanacak ikinci yarını ilk maçı öncesi yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi.
Denizlispor U 21 Takımı'ndan Onur Deniz, Tarık, Şefikcan, Osman Kaya, Hüseyin Atakan, Erhan, Emre, Yüksel, Alperen Yazıcı, Osman Keçelioğlu, Kadir, İsmail, Yavuz, Hakan Can ve Yunus Teke profesyonel sözleşme imzalayıp kiralık olarak Denizli Futbol Akademisi kadrosunu dahil edilirken, Körfez İskenderunspor'dan Serkan ve Bursa Karacabey'den Emincan Konuk ile 3 yıllık, Bergama Belediyespor'dan Gökhan Aydıngül ve 12Bingölspor'dan Göktuğ ile sezon sonuna kadar mukavele imzalandı, mevcut kadroda yer alan Emrehan Köroğlu ile de sözleşme yenilendi. Denizli Futbol Akademisi Başkanı Ufuk Eren, Denizlispor'un altyapısındaki futbolcularla tecrübeli oyuncuları kaynaştırarak Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Teknik Direktör İsmet Kamak ise, Denizlispor'a pilot takım olacak Denizli Futbol Akademisi'nin  örnek alınması gereken bir çalışma olduğunu, genç kadroya güvendiklerini dile getirdi.

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