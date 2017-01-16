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Denizli Büyükşehir Belediyespor'da gençlere tam not

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Muğlaspor'la 1-1 berabere kalan Denizli Büyükşehir Belediyespor'da gençler teknik heyetten tam not aldı. Denizlispor'un pilot takımı olan Denizli Büyükşehir...

Denizli Büyükşehir Belediyespor'da gençlere tam not
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Muğlaspor'la 1-1 berabere kalan Denizli Büyükşehir Belediyespor'da gençler teknik heyetten tam not aldı.
Denizlispor'un pilot takımı olan Denizli Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör İsmet Kamak, "Muğla'da alınan 1 puandan çok futbolcuların mücadelesi ve istekli oyunu beni mutlu etti. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Dış transferlerimize hazır olmamaları nedeniyle görev vermedik. Sahaya çıkan kadronun yaş ortalaması 19.9'du. Hepsi pırıl pırıl ve çok iyi niyetliydi. Yapabileceklerinin en iyisini yaptılar" dedi.

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