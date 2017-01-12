Denizli Büyükşehir Belediyespor'da 20 genç profesyonel yapıldı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'da dün yapılan genel kurulun ardından göreve getirilen yeni yönetim, isim değişikliğinin tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Denizli Futbol Akademisi adını alan kulüp, değişiklik onaylanıncaya kadar yine Denizli Büyükşehir Belediyespor olarak sahaya çıkacak.

Başkan Ufuk Eren, tescilin bir kaç hafta sürebileceğini söyledi.

Denizlispor'un altyapısı olarak faaliyet gösterecek kulüp, genel kurulun ardından Denizlispor U 21 Takımı'ndan 20 amatör futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlılar ayrıca Bergama Belediyespor'dan Gökhan Aydınoğlu ve 12Bingölspor'dan Göktuğ Uzunoğlu'nu da renklerine bağladı. Başkan Eren, profesyonel sözleşme imzaladıkları 20 futbolcudan 11'inin 17 yaşında olduğunu belirterek, "Türkiye liglerinin yaş ortalaması en genç kulübü olacağız. Gençlerimizin yanı sıra 4 ya da 5 oyuncu transfer edeceğiz" dedi.