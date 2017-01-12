Denizli Büyükşehir Belediyespor'da 20 genç profesyonel yapıldı

Başkan Ufuk Eren, tescilin bir kaç hafta sürebileceğini söyledi.
Denizlispor'un altyapısı olarak faaliyet gösterecek kulüp, genel kurulun ardından Denizlispor U 21 Takımı'ndan 20 amatör futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Kırmızı beyazlılar ayrıca Bergama Belediyespor'dan Gökhan Aydınoğlu ve 12Bingölspor'dan Göktuğ Uzunoğlu'nu da renklerine bağladı. Başkan Eren, profesyonel sözleşme imzaladıkları 20 futbolcudan 11'inin 17 yaşında olduğunu belirterek, "Türkiye liglerinin yaş ortalaması en genç kulübü olacağız. Gençlerimizin yanı sıra 4 ya da 5 oyuncu transfer edeceğiz" dedi.