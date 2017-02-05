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Denizli Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () STAT: Doğan Seyfi Atlı HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Şener İnan (xx), Yakup Bulut (xx) DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hüseyin (xx)- Emre (x), Osman Kaya (xx), Yüksel (x), Alperen (xx), Erhan (x) (Dk.80...

Denizli Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()
STAT: Doğan Seyfi Atlı
HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Şener İnan (xx), Yakup Bulut (xx)
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hüseyin (xx)- Emre (x), Osman Kaya (xx), Yüksel (x), Alperen (xx), Erhan (x) (Dk.80 Serkan), İsmail (xx), Şefik (x) (Dk.56 Hüseyin Atakan x), Göktuğ (xx), Onur (x) (Dk.56 Hakan Akman x), Gökhan (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (xxx)- İlyas (xx), Gökhan (xxx), Emrecan (xx), Ramazan (xx), Cihan (xx), Hüseyin Teker (xxx) (Dk.84 Aykut), Cengiz (x) (Dk.70 Harun x), Murat (x) (Dk.58 Alican x), Emre (xxx), Oğuzhan (xx)
GOL: Dk.52 Hüseyin Teker (Bergama Belediyespor)
SARI KARTLAR: Gökhan, Göktuğ, Alperen, Erhan, İsmail (Denizli Büyükşehir Belediyespor), Cihan (Bergama Belediyespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Denizli Büyükşehir Belediyespor, kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bergama Belediyespor'a evinde 1-0 mmağlup oldu: 1-0. Bu sonuçla 14 puanda kalan Denizli Büyükşehir Belediyespor son sıradan kurtulamadı. 20 puana yükselen 15'inci basamaktaki Bergama Belediyespor ise az da olsa nefes alabildi. 
17'nci dakikada Bergama Belediyespor'un geliştirdiği atakta İlyas'ın sağ kanattan ortasında Cengiz kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.  
23'üncü dakikada Onur'un pasıyla Bergama ceza alanına sızan Alperen'in sert şutunu kaleci Süleyman güçlükle çıkardı. 
52'nci dakikada konuk Bergama Belediyespor öne geçti. Topla ceza sahasına hareketlenen Hüseyin Teker şutunu çekti, savunmadan dönen topa tekrar vuran Hüseyin ağları havalandırdı: 0-1. 
66'ıncı dakikada Emre sağ kanattan ortaladı. Arka direkte topla buluşan Hüseyin Atakan'ın şutunda sonuç gelmedi. 
90'ıncı dakikada Hüseyin Atakan'ın ortasına gelişine vuran Hakan'ın şutunda top kaleci Süleyman'da kaldı.

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