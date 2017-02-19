Denizli Büyükşehir Belediyespor-Afjet Afyonspor: 1-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()

STAT: Doğan Seyfi Atlı

HAKEMLER: Ozan Bileyci (xx), Armağan Çekinmez (xx), Mehmet Vargün (xx)

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hüseyin Altıntaş (xx) - Emre (xx) (Dk. 74 Emincan x), Osman Keçelioğlu (xxx), Göktuğ (xxx), Alperen (xx), Hüseyin Atakan (xxx), İsmail (xx), Şefik Can (xx) (Dk. 58 Burak x), Serkan (xx), Zekeriya (x) (Dk. 60 Osman Kaya x), Hakan (xx)

AFJET AFYONSPOR: Murat (xx) - Mehmet Feyzi (xx), Nazmi (xx), Samet (xx), İsmet Benli (xx), Uğur (xx) (Dk.76 Aykut x), Ali (xx), Ömer Çelik (xx) (Dk. 75 Emrullah x), Murathan (xxx) (Dk. 87 Osman Atalay x), Yasin (xxx), Oltan (xx)

GOLLER: Dk.35 Serkan (Denizli Büyükşehir Belediyespor),Dk. 37 Oltan (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Osman Keçelioğlu, Emre, Göktuğ, Hüseyin Altıntaş, Hakan (Denizli Büyükşehir Belediyespor), İsmet Benli, Ali, Yasin, Nazmi (Afjet Afyonspor)

SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta son sırada yer alan Denizli Büyükşehir Belediyespor, evinde lider Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar 35'inci dakikada Serkan'ın golüyle öne geçerken, bu golün hemen ardından 37'nci dakikada konuk ekip Oltan'la skoru eşitledi. Son 4 maçını kaybettikten sonra lidere çelme atan Denizli temsilcisinin galibiyet hasreti 11 haftaya yükseldi. Konuk takım 6'da 6 yapma fırsatını kaçırdı.

Afyon seyircisi için 105 kişilik yer ayrıldı, ancak 300'den fazla taraftar gelince sorun yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediyesporlu yöneticilerin onayıyla 105 taraftar daha stada alındı, Afyonlu taraftarların bazıları maça giremedi. Karşılaşmanın hakemi Ozan Bileyci, Denizli Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Yaşar Güvenli'yi 44'üncü dakikada tribüne gönderdi. Müsabakanın son anlarında sahaya giren bir Afyon taraftarı polis tarafından gözaltına alındı.

13. dakikada konuk takım atağında Mehmet Feyzi'nin sağ kanattan ortasında Murathan'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Denizli ekibinin kazandığı serbest vuruşta Serkan ceza alanı içine kesti. Şefik Can'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

35. dakikada gelişen Denizli Büyükşehir Belediyespor atağında sağ kanatta topla buluşan Hüseyin Atakan rakibinden sıyrılıp ortaladı. Arka direkte topla buluşan Serkan plase bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

37. dakikada Afyon temsilcisi skoru dengeledi. Uğur'un çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkteki Oltan, diziyle topa dokunarak beraberliği sağladı: 1-1.

47. dakikada kaptığı topla ceza alanı içine giren Serkan boş durumdaki Hüseyin Atakan'ı gördü. İki rakibini çalımlayan genç futbolcu topu üstten auta gönderdi.

51. dakikada Hüseyin Atakan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serkan'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışıra çıktı.

85. dakikada Murathan'ın soldan çizgiye inip yerden ortasında Yasin kötü vurdu. Top yan ağlarda kaldı. Müsabaka 1-1 sona erdi.

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