Denizli Büyükşehir Belediyespor 1 puana sevinemedi

SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta Sultanbeyli Belediyespor deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen düşme hattındaki Denizli Büyükşehir Belediyespor, 1 puana sevinmedi.

Galibiyet hasretini 12 haftaya çıkaran kırmızı beyazlı takımın teknik direktörü Yaşar Güvenli, 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi. Son 2 maçtaki beraberlikle en alt basamaktan kurtulduklarını belirten Yaşar Güvenli, şöyle dedi:

"Büyük şanssızlık yaşıyoruz. Düzyurtspor maçında öne geçtikten 3 dakika sonra kalemizde eşitlik sayısını gördük. O maçı kaybettik. Afjet Afyonspor maçında gol attıktan 2 dakika sonra gol yedik. O maçta 2 puan bıraktık. Bu kayıpları yaşamasak düşme hattından çıkacaktık. Önümüzdeki 10 final haftasında kurtuluş için herşeyi yapacağız."