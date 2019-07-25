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Denizli Basket yeni sezonda iddialı

DENİZ Tokat / DENİZLİ, () -  TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yeni sezonda yoluna Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile devam edecek. Ligin iddialı takımlarından olmak isteyen yeşil-mavili...

Denizli Basket yeni sezonda iddialı

DENİZ Tokat / DENİZLİ, () - 

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yeni sezonda yoluna Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile devam edecek. Ligin iddialı takımlarından olmak isteyen yeşil-mavili ekibin bu yılki bütçesi ise 3 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.
Basın toplantısı düzenleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye Basketbol Ligi'nde başarılı olmak için mücadele edecektir. Denizli Basket geçen yıl kurulmasına rağmen kendi evindeki her maçta 2 bine yakın taraftarının desteğini aldı. Denizlili hemşerilerime desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kulüp Başkanı Veli Deveciler, geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yola devam edeceklerini söyledi. Deveciler, iddialı bir takım oluşturmak istediklerini kaydederek, "Uzun bir çalışma sonucu ve başkanımızın çok büyük desteği ile iyi bir yönetim oluşturduk. Basketbol camiasına ve Denizli'ye katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir basketbol kulübü oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Şahin Ateşdağlı ise, "Geçen yıl kurduğumuz kadronun üzerine doğru taşları koyarak Denizli'yi iyi, dürüst ve spor ahlakına yakışır bir şekilde temsil edeceğiz. Aynı şekilde, aynı tempoda, aynı keyifte, aynı güzelliklerle yine bu lige keyif katacağız" yorumunu yaptı.

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