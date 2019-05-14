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Denizli Basket'te kupa sevinci

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -  TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi'nden adını Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) yazdırmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, finalde rakibi Lokman Hekim Fethiyespor'u 77-70 yenerek sezonu şampiyonlukla noktaladı....

Denizli Basket'te kupa sevinci

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - 
TÜRKİYE Basketbol 2. Ligi'nden adını Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) yazdırmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, finalde rakibi Lokman Hekim Fethiyespor'u 77-70 yenerek sezonu şampiyonlukla noktaladı. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde kendisi gibi TBL'ye yükselmeyi başaran Fethiye'yi yenip şampiyonluk kupasına ulaşan Denizli temsilcisi, sezonu 30 maçta 29 galibiyetlik müthiş istatistikle tamamladı. Kupayı TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier'in elinden alan Denizli Basket'te Antrenör Şahin Ateşdağlı, hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Öncelikle bu başarıyı sağlayan, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyon olan takımımı yürekten kutluyorum. Oyuncularıma, göstermiş oldukları mücadeleden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.
Ateşdağlı, "Sezon başında koyduğumuz hedefe ulaştık. Finale kalarak bir üst lige çıkmayı garantileyen takımımız, finalde de rakibini yenerek şampiyon oldu. Artık bir üst ligde mücadele edeceğiz. Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu kupayı taraftarımıza armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan takımlarının elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Takımımıza bizlere bu sevinci yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Centilmenlik içinde geçen bir karşılaşma oldu. Artık Türkiye Basketbol Ligi'ndeyiz. Yeni dönemde de Merkezefendi Belediyesi olarak takımımızın yanında olacağız. Bu yeni dönemde alt yapımıza da önem vereceğiz. Merkezefendi'den basketbolcuların çıkmasını istiyoruz" ifadelirini kullandı.

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