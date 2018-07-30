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Denizi olmayan şehirde geleceğin su kayakçıları yetişiyor

KAYSERİ,() -  Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete açılan su kayağı tesisinde, geleceğin sporcuları yetiştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi yaz spor okullarında, su kayakçıları yetiştiriliyor. Kursiyerler,...

Denizi olmayan şehirde geleceğin su kayakçıları yetişiyor

KAYSERİ,() - 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete açılan su kayağı tesisinde, geleceğin sporcuları yetiştiriliyor.
Büyükşehir Belediyesi yaz spor okullarında, su kayakçıları yetiştiriliyor. Kursiyerler, Anadolu Harikalar Diyarı içinde yer alan 'Sukaypark', tesisi ile diz bordu, su kayağı ve wakeboard yapma imkanı buluyor. 520 metre uzunluğa,  65 bin ton da  su tutma kapasitesine sahip yapay gölet, 100 bin metrekare alan üzerinde yer alıyor.  Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arası üç dönem olarak planlanan spor okullarında 500 kişilik kapasitenin dolduğu ifade edilirken, haftada 3 gün yapılan su kayağı eğitiminin yanı sıra vatandaşlara da haftanın 7 günü su kayağı yapma imkanının verildiği belirtildi.

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