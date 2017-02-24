Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'nin AB elçisi olması beklenen Malloch: AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...

Deniz Ateş Bitnel'in avukatından açıklama

Av. Mert Yaşar: ''Bu karar, Türk sporu için milat niteliğindedir'' ERCAN ATA / ANKARA,() -  Olaylı Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında savcılık,...

Deniz Ateş Bitnel'in avukatından açıklama

Av. Mert Yaşar: ''Bu karar, Türk sporu için milat niteliğindedir''

ERCAN ATA / ANKARA,() - 

Olaylı Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında savcılık, "Hakemin suç teşkil eden kasıtlı bir davranışının olmadığını" belirterek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti.

Ancak İstanbul Barosu avukatlarından Ortak Değer Trabzon Platformu Başkanı Osman Erusta, savcılığın takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirterek, kararın mevzuata ve hakkaniyete uygun gerekçelerle olmadığını, deliller tamamen değerlendirilmeden eksik incelemeyle takipsizlik kararı verildiğini düşünüyorum demişti.

Bu açıklamaların ardından Deniz Ateş Bitnel'in Avukatı Mert Yaşar, Doğan Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, "Asılsız suç duyurusunda bulunanlar hakkında iftira sebebiyle savcılığa başvuracağız'' dedi.

Bitnel'in Avukatı Mert Yaşar şu açıklamalarda bulundu: ''Bu karar, Türk sporu için milat niteliğindedir. Kimse elinde somut kanıtlar olmadan hakemleri şike yapmakla, bahis çetesi üyesi olmakla suçlayamaz. Kimse kusurlarını hakemleri taraftarlara kurban ederek saklayamaz. Asılsız suç duyurusunda bulunanlar hakkında iftira sebebiyle savcılığa başvuracağız. Müvekkilim söz konusu maçtan sonra, bir senedir ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Eşi mobbinge maruz kalmıştır. Çocukları taraftar terörüne şahit olmuştur. Unutmayalım o maçın sembolü olan futbolcu Salih Dursun, müvekkilimden kamuoyu önünde özür dilemiştir. Müvekkilime ve ailesine büyük zararlar veren diğer kişi ve kurumların da artık adil davranmaları gereken zaman gelmiştir.''

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.