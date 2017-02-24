Deniz Ateş Bitnel'in avukatından açıklama

Av. Mert Yaşar: ''Bu karar, Türk sporu için milat niteliğindedir''

ERCAN ATA / ANKARA,() -

Olaylı Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılan hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında savcılık, "Hakemin suç teşkil eden kasıtlı bir davranışının olmadığını" belirterek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti.

Ancak İstanbul Barosu avukatlarından Ortak Değer Trabzon Platformu Başkanı Osman Erusta, savcılığın takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirterek, kararın mevzuata ve hakkaniyete uygun gerekçelerle olmadığını, deliller tamamen değerlendirilmeden eksik incelemeyle takipsizlik kararı verildiğini düşünüyorum demişti.

Bu açıklamaların ardından Deniz Ateş Bitnel'in Avukatı Mert Yaşar, Doğan Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, "Asılsız suç duyurusunda bulunanlar hakkında iftira sebebiyle savcılığa başvuracağız'' dedi.

Bitnel'in Avukatı Mert Yaşar şu açıklamalarda bulundu: ''Bu karar, Türk sporu için milat niteliğindedir. Kimse elinde somut kanıtlar olmadan hakemleri şike yapmakla, bahis çetesi üyesi olmakla suçlayamaz. Kimse kusurlarını hakemleri taraftarlara kurban ederek saklayamaz. Asılsız suç duyurusunda bulunanlar hakkında iftira sebebiyle savcılığa başvuracağız. Müvekkilim söz konusu maçtan sonra, bir senedir ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Eşi mobbinge maruz kalmıştır. Çocukları taraftar terörüne şahit olmuştur. Unutmayalım o maçın sembolü olan futbolcu Salih Dursun, müvekkilimden kamuoyu önünde özür dilemiştir. Müvekkilime ve ailesine büyük zararlar veren diğer kişi ve kurumların da artık adil davranmaları gereken zaman gelmiştir.''