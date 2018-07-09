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Demonte Harper, TOFAŞ'ta

Gürkan DURAL/BURSA,() 2018-2019 sezonu çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, ilk transferini Amerikalı basketbolcu Demonte Harper’ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ,...

Demonte Harper, TOFAŞ'ta

Gürkan DURAL/BURSA,()

2018-2019 sezonu çalışmalarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, ilk transferini Amerikalı basketbolcu Demonte Harper’ı renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon öncesi ilk transferini şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Demonte Harper’ı alarak yaptı. Mavi yeşilli kulüp, 1989 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki ABD’li basketbolcuyla resmi sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz yıl Rus ekibi Zenit-Saint Petersburg formasıyla 7Days Eurocup’ta Bursa temsilcisine karşı da görev yapan Harper, 2017-2018 sezonunda Rusya VTB Ligi’nde 28 maçta 10.6 sayı, 3.2 ribaund, 2.4 asist; Eurocup’ta ise 19 maçta 9.4 sayı; 3.2 ribaund, 2 asist ortalamalarına ulaştı.

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