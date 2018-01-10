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Demirören ile Aysal arasında Terim gerginliği

İSTANBUL / Galatasaray Kulübü'nün eski Başkanı Ünal Aysal ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören arasındaki "Fatih Terim" gerginliği sürüyor. Aysal, Fatih Terim'in Milli Takım'ın başına geçme süreciyle...

Demirören ile Aysal arasında Terim gerginliği

İSTANBUL /

Galatasaray Kulübü'nün eski Başkanı Ünal Aysal ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören arasındaki "Fatih Terim" gerginliği sürüyor. Aysal, Fatih Terim'in Milli Takım'ın başına geçme süreciyle ilgili yaptığı konuşmanın ardından kendisine yanıt veren Demirören için bir açıklama daha yaptı.
DEMİRÖREN: "TERİM'İN MİLLİ TAKIM'A GEÇİŞ DÖNEMİNİ KENDİNE GÖRE ANLATAN AYSAL'IN İFADELERİ EN HAFİF DEYİMLE HİLAF-I HAKİKATTİR"
Demirören'in TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaları şöyle;
"Güzide kulüplerimizden Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanı Ünal Aysal'ın dün yaptığı açıklamaları hayret ve üzüntüyle takip ettim.
Aradan yaklaşık 4.5 sene geçtikten sonra ve nereden icap ettiğini anlayamadığım bir şekilde Sayın Fatih Terim'in Milli Takım'a geçiş dönemini kendine göre anlatan Aysal'ın ifadeleri en hafif deyimle hilaf-ı hakikattir.
Konuyla ilgili resmi açıklamamızı 25 Eylül 2013 tarihinde yapmamıza rağmen, kamuoyunda doğması muhtemel kafa karışıklıklarını gidermek için bazı gerçeklerin altını tekrar çizmek lüzumu doğmuştur.
1. Sayın Fatih Terim için Ağustos 2013'te yaptığımız ilk görüşmede Galatasaray eski başkanı, "Milli Takım teknik direktörlüğü kutsal bir görevdir. Hocamızla görüşebilirsiniz. İsterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz, biz de bu yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz" demiştir.
2. Buna rağmen daha sonra 4 maçlık dönem için Fatih Terim ile fahri olarak anlaşma sağlandığı ve bunun da boş kağıda atılan sembolik imzalarla kamuoyuna duyurulduğu herkesin malumudur.
3. Dolayısıyla Sayın Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili yaşananların, Türkiye Futbol Federasyonu'nun dışında gelişmiş olduğu ortadayken bu ayrılığı "Biz Terim'i göndermedik, o Milli Takımı seçti" şeklinde anlatmak art niyetli ve konuyla ilgili sorumluluğu üzerinden atma çabasıdır.
4. Ünal Aysal'ın aramızda geçtiğini iddia ettiği telefon görüşmesi de maalesef doğru değildir. O konuşmada tarafımdan söylendiği iddia edilen "Unutalım bu işi" ve "O zaman biz Sayın Terim'in yerine başka bir alternatif teknik adam düşüneceğim" ifadeleri hayal ürünüdür. Biz Galatasaray eski başkanı ile ne konuştuysak süreci ona uygun biçimde yürüttük, zaten Galatasaray'ın izniyle yapılan 4 maçlık ücretsiz anlaşma ve olayların daha sonraki gelişimi ortadadır."
AYSAL'DAN DEMİRÖREN'İN AÇIKLAMALARINA YANIT
Ünal Aysal ise Demirören'in bu yanıtına bugün bir açıklama daha yaparak yanıt verdi. Aysal, açıklamada şu ifadeleri kullandı;:
"TFF Başkanı Demirören'in bugün şahsımla ilgili yapmış olduğu açıklaması ve de özellikle kullandığı "Hilaf-i Hakikat" deyimi kendisi adına büyük bir talihsizliktir, ancak şaşırtıcı değildir.
Çünkü kendisi bu olayda hakem veya şahit değil sorunun baş aktörü ve "tarafıdır" inandırıcı olması da zaten beklenemez."

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