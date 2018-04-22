Demir İnşaat Büyükçekmece - Trabzonspor: 81-76

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 14, Wright 22, Stojanovski 10, İlkan Karaman 2, Kairys 10, Burak Can Yıldızlı 9, Merthan Mutlu 3, Simpson 11, Robinson
TRABZONSPOR: Burak Eşlik 15, Vasiliauskas 19, Eldridge 18, Alper Saruhan 9, Bora Hun Paçun 11, Yiğit Özkan, Ozan Anton Odabaşı 4, Kaan Konak, Yusuf Necip Seçen
1'İNCİ PERİYOT: 24-20
İLK YARI: 41-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62
5 FAUL ALAN: 38.36 Simpson (Demir İnşaat Büyükçekmece) - 36.58 Burak Eşlik, 38.31 Bora Hun Paçun, 39.52 Alper Saruhan (Trabzonspor)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26'ncı hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece kendi sahasında Trabzonspor'u 81-76 mağlup etti.