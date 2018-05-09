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Demir İnşaat Büyükçekmece ligde kaldı

Muratbey Uşak - Demir İnşaat Büyükçekmece: 71-104 UŞAK,() SALON: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi HAKEMLER: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu MURATBEY UŞAK: Efe Ceran 2, Şafak Edge 7, Özcan Sürücü,...

Demir İnşaat Büyükçekmece ligde kaldı

Muratbey Uşak - Demir İnşaat Büyükçekmece: 71-104

UŞAK,()

SALON: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
HAKEMLER: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
MURATBEY UŞAK: Efe Ceran 2, Şafak Edge 7, Özcan Sürücü, Calloway 4, Ali Yurtseven, Tayfun Erülkü 18, Carmichael 24, Murat Kozan 9, Mehmet Erim Özgül 2, Yiğit Özovalı 3, Süleyman Yavaş 2
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 4, Oğulcan Baykan, Kairys 7, Simpson 12, Burak Can Yıldızlı, Melih Yıldız 8, Walker 21, İlkan Karaman 24, Stojanovski 6, Robinson 13, Merthan Mutlu 9, Muhammed Faikal Altınkalem
1'İNCİ PERİYOT: 20-25
İLK YARI: 38-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-70

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 104-71 mağlup etti ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.

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