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Demir İnşaat Büyükçekmece - Gravelines: 87- 77

 İSTANBUL- Salon: Gazanfer Bilge Hakemler: Gianluca Mattioli (İtalya), Andrei Sharapa (Belarus), Ofer Manheim (İsrail) Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 13, Hayes 21, Eldridge 7, Caloiaro 9, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 10, Burak Can Yıldızlı...

Demir İnşaat Büyükçekmece - Gravelines: 87- 77

 İSTANBUL-

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Gianluca Mattioli (İtalya), Andrei Sharapa (Belarus), Ofer Manheim (İsrail)

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 13, Hayes 21, Eldridge 7, Caloiaro 9, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 10, Burak Can Yıldızlı 4, Ramazan Tekin 4, Mutlu Akpınar 3

Gravelines: Cobbs 11, Henry 17, Gibson 16, Hesson 7, Solomon 4, Pietrus, Raposo 4, Jomby 4, Mokoka 14

1. Periyot: 25-13

Devre: 52-37

3. Periyot: 71-59

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 6. ve son hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Fransa'nın Gravelines takımını 87-77 yendi. Demir İnşaat Büyükçekmece, bu sonuçla grubu 5 galibiyetle lider tamamladı ve organizasyonda son 16 turuna yükseldi.

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