Demir İnşaat Büyükçekmece - Fenerbahçe Doğuş: 80-88

İSTANBUL,()
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Semih Vural, Ali Şakacı
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 26, Wright 14, Burak Can Yıldızlı 10, Robinson 7, Kairys 4, Oğulcan Baykan, Simpson 5, İlkan Karaman 6, Stojanovski 8, Merthan Mutlu
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 8, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 9, Thompson 10, Sloukas 10, Nunnally 11, Sinan Güler 4, Datome 16
1'İNCİ PERİYOT: 20-27
İLK YARI: 38-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-66
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 23'üncü hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 88-80 yendi.