Demir İnşaat Büyükçekmece - Anadolu Efes: 63-77

İSTANBUL, ()

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 11, Wright 15, Melih Yıldız, İlkan Karaman 5, Kairys 12, Simpson 7, Stojanovski 1, Robinson 8, Merthan Mutlu, Burak Can Yıldızlı 4

ANADOLU EFES: McCollum 10, Douglas 19, Weems 25, Brown 7, Dunston 11, Doğuş Balbay 2, Birkan Batuk, Motum 3, Muhaymin Mustafa, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Onuralp Bitim

1'İNCİ PERİYOT: 16-19

İLK YARI: 29-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 77-63 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 13'üncü galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 12'nci kez mağlup oldu.