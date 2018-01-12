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Demir Grup Sivasspor - Zhetysu: 1-1

Hakan TARHAN / ANTALYA, () Süper Lig takımlardan Demir Grup Sivasspor, Antalya'da yaptığı devre arası kampındaki 2'nci hazırlık maçını Kazakistan 1'inci Lig takımlarından Zhetysu ile oynadı. Karşılaşmada konuk ekip Zhetysu 1'inci...

Demir Grup Sivasspor - Zhetysu: 1-1

Hakan TARHAN / ANTALYA, ()

Süper Lig takımlardan Demir Grup Sivasspor, Antalya'da yaptığı devre arası kampındaki 2'nci hazırlık maçını Kazakistan 1'inci Lig takımlarından Zhetysu ile oynadı. Karşılaşmada konuk ekip Zhetysu 1'inci dakikada Serdyukov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor bu gole 12'nci dakikada Kone ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar birbirine üstünlük sağlayamazken, maç da 1-1 sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Demir Grup Sivasspor'un hazırlık maçından görüntüler

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