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Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim 2-2
SPOR 09.01.2020, 20:40
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaştı. Calista Sports Center'da oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.
Demir Grup Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş atarken, Waldhof Mannheim'ın gollerini ise Schuster Marco ve Bouziane Mounir kaydetti.
Demir Grup Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş atarken, Waldhof Mannheim'ın gollerini ise Schuster Marco ve Bouziane Mounir kaydetti.
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